Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
Сегодня, 13:14 Вадим КарасевДмитрий ПесковФото: Михаил Метцель / ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заочную дискуссию премьер-министра Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о целесообразности принимаемых в регионах мерах по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.
Песков отметил, что в Кремле не видят противоречия в заявлениях Мишустина и Кадырова.
«Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», — сказал Дмитрий Песков.
По материалам: lenta.ru