Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Михаил Метцель / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заочную дискуссию премьер-министра Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о целесообразности принимаемых в регионах мерах по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.

Песков отметил, что в Кремле не видят противоречия в заявлениях Мишустина и Кадырова.

«Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», — сказал Дмитрий Песков.