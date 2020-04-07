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Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова

Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и КадыроваДмитрий ПесковФото: Михаил Метцель / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заочную дискуссию премьер-министра Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о целесообразности принимаемых в регионах мерах по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.

Песков отметил, что в Кремле не видят противоречия в заявлениях Мишустина и Кадырова.

«Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», — сказал Дмитрий Песков.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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