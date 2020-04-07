Любовь Соболь ответит в суде по иску бизнесмена Пригожина

Вадим Карасев

Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в Тверской суд столицы с заявлением, где ответчиком должна выступить Любовь Соболь - юрист "Фонда борьбы с коррупцией" /ФБК, признан иностранным агентом/ Алексея Навального.

Компанию Соболь в суде составит сетевое издание "Царьград" - Пригожин предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации сразу двум своим обидчикам.

Любовь Соболь обвиняла Пригожина в организации нападения на ее супруга Сергея Мохова. Бизнесмен отвергает подобные обвинения и требует от соратницы Навального официального опровержения. Кстати, дело было еще в 2016 году и тогда супруги Мохов/Соболь не смогли добиться возбуждения уголовного дела по причине отсутствия состава преступления - вреда здоровью мужчины причинено не было. Примечательно, что сам "пострадавший" не имел к Пригожину никаких претензий и называл совершенно иных "подозреваемых".

"Царьград", по мнению Пригожина, обязан удалить со своего телеканала материал, в котором Любовь Соболь называет его "бандитом" и обвиняет в нападении на своего супруга.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Царьграда" сообщает, что в случае, если иск Пригожина будет удовлетворен, телеканал удалит соответствующий материал.