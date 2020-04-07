Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Соболь ответит в суде по иску бизнесмена Пригожина

Любовь Соболь ответит в суде по иску бизнесмена Пригожина

Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в Тверской суд столицы с заявлением, где ответчиком должна выступить Любовь Соболь - юрист "Фонда борьбы с коррупцией" /ФБК, признан иностранным агентом/ Алексея Навального.

Компанию Соболь в суде составит сетевое издание "Царьград" - Пригожин предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации сразу двум своим обидчикам.

Любовь Соболь обвиняла Пригожина в организации нападения на ее супруга Сергея Мохова. Бизнесмен отвергает подобные обвинения и требует от соратницы Навального официального опровержения. Кстати, дело было еще в 2016 году и тогда супруги Мохов/Соболь не смогли добиться возбуждения уголовного дела по причине отсутствия состава преступления - вреда здоровью мужчины причинено не было. Примечательно, что сам "пострадавший" не имел к Пригожину никаких претензий и называл совершенно иных "подозреваемых".

"Царьград", по мнению Пригожина, обязан удалить со своего телеканала материал, в котором Любовь Соболь называет его "бандитом" и обвиняет в нападении на своего супруга.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Царьграда" сообщает, что в случае, если иск Пригожина будет удовлетворен, телеканал удалит соответствующий материал.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет
За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет
Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года
Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года
Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+
Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
Мишустин поблагодарил Володина за организацию работы с правительством
Мишустин поблагодарил Володина за организацию работы с правительством
Минкомсвязь утвердило список бесплатных до 1 июля ресурсов
Минкомсвязь утвердило список бесплатных до 1 июля ресурсов
РБК: импорт дешевого бензина в Россию запретят
РБК: импорт дешевого бензина в Россию запретят
Полнолуние 8 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 8 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Россияне снизили зарплатные ожидания из-за коронавируса
Россияне снизили зарплатные ожидания из-за коронавируса
Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом
Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян
Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян

Топ на сегодня

В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
Начались закрытые переговоры по нефти: G20 поддержит ОПЕК?
Названа новая версия появления коронавируса
Названа новая версия появления коронавируса

Еще по теме

Навальный требует проверить «повара Путина» на причастность к нападению на мужа юриста ФБК
Любовь Соболь не комментирует журналистам появление компрометирующих фото
Суд в третий раз вернул иск ФБК Навального к Чайке
Тверской суд отказался принять иск Навального к Чайке