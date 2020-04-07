Лунный день сегодня 7 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Луна оказывает колоссальное влияние на все сферы нашей жизни. И к 7 апреля это относится особо, ведь наступает удачное время для многих начинаний и перемен.

Наступающий день — это период растущей Луны, а она не любит тех, кто бездействует. Это не самый удачный день для рисковых и тех, кто не печется о собственной защите. Поэтому, прежде чем что-то предпринимать, важно оценить степень риска. Такая линия поведения даст возможность провернуть авантюру и изменить жизнь к лучшему.

Фаза Луны: 14-15 лунные сутки. Сегодня трудно сделать революционный шаг, даже если к нему толкает судьба. Растущая Луна в Весах поддерживает легкомыслие, путаницу, рассеянность и усиливает эмоциональность.

Магнитные бури: сегодня возможен небольшой всплеск геомагнитного воздействия. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют высыпаться, меньше нервничать и внимательнее относиться к собственному здоровью.

Благоприятные дела 7 апреля:

работа, требующая вдумчивости и усердия;составление списков дел на следующую неделю;просмотр любимых кинокартин;торговля и покупки через Интернет;любая учебная деятельность.

Опасности и риски 7 апреля:

Домашние дела при Луне в Весах

пренебрежение собственным здоровьем;долгое пребывание среди людей;желание поквитаться;уход в виртуальный мир.

Пока большинство предприятий ушли на вынужденный и безопасный карантин, можно уделить больше времени дому и близким людям. Сегодня отличным вариантом станет легкая уборка, поскольку Весы ценят порядок, уют и гармонию. Кроме того, астрологи советуют вынести из дома мусор, особенно старые вещи, которые вы не решались выбросить.

Работа и деньги во вторник

Во всем, что касается рабочих моментов, важно придерживаться моральных принципов и собственных убеждений. Сейчас следует проявить себя как серьезный и ответственный специалист, который готов работать на перспективу и результат. Экономический кризис, вызванный сложившийся ситуацией в мире, — серьезное испытание для нервной системы и кошелька. Но не стоит терять веру в собственные силы. Чем она будет выше, тем больше окажется оплата труда. Деньги можно заработать даже на увлечении.

Внешний вид по лунному календарю

Астрологи советуют присмотреться к морским цветам и воздушным тканям — это позволит выглядеть гармонично и свежо. Чувство меры — один из главных качеств Знака Весы, а поэтому во вторник лучше избегать вычурности, россыпи страз, сложных стилистических решений и сияющих блесток. Главный критерий в выборе одежды и аксессуаров — при минимальных затратах выглядеть богато и стильно. Подключайте врожденное чутье на красоту и природное обаяние.

Любовь и отношения сегодня

Неиссякаемая вера в лучшее и жаркое стремление к гармонии озарит светом любви и счастья наши отношения. Так что даже если захочется с кем-то поругаться, ничего не получится. Лунные Весы настраивают на то, чтобы нести людям свет, красоту, нежность, искренность, быть для окружающих не просто другом, а примером для подражания и поддержкой в трудную минуту.

Для тех, кто находится в поисках своей любви, представиться счастливая возможность познакомиться с приятным человеком в интернете. Это может произойти неожиданно и при очень необычных обстоятельствах, поэтому если заметите, что что-то пошло не так — приглядитесь, возможно, это ваш шанс.

Настроение и здоровье в этот день

Растущая Луна — время расцвета и радости. Не фокусируйтесь на негативе, лучше настройтесь на хорошее, пробудите дремлющие силы. Важно поддерживать в себе оптимистичное настроение и делиться им с окружающими, не поддаваясь панике и тревожным мыслям.

Сейчас внутри каждого будет много сил и энергии, поэтому организму будет проще справиться с любым недомоганием. Но не без вашей деятельной помощи. Особое внимание уделите здоровью. Составляйте меню с учетом продуктов, повышающих иммунитет.