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Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавируса

Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавирусаЭммануэль МакронФото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ухудшение состояния премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

Французский лидер выразил поддержку главе британского правительства, его семье и гражданам страны. «Я желаю ему быстро преодолеть это испытание», — заявил он.

Джонсон объявил о заражении коронавирусом 27 марта. Спустя 10 дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Джонсон распорядился, чтобы его замещал глава британского МИД Доминик Рааб.

По последним данным, в Британии зарегистрированы более 52,2 тысячи зараженных коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 284 пациента вылечились. Общее число инфицированных в мире достигло 1 миллиона 309 тысяч человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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