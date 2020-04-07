Механизм преемственности управления Великобритании открыт для интерпретаций

Лидия Мартынова

Состояние Бориса Джонсона «стабильное», и он находится «в хорошем настроении» — официально сообщает Даунинг-стрит. Вчера премьер-министр Великобритании поступил в отделение интенсивной терапии лондонской больницы святого Томаса из-за заболевания коронавирусом. Решение о переводе в реанимацию было принято в качестве «предупредительного шага на тот случай, если ему понадобится вентиляция легких». Пресс-секретарь Джонсона сообщил, что у премьер-министра нет пневмонии.

Собственно, а кто управляет Великобританией, если премьер-министр тяжело болен? Прославившаяся своими либеральными традициями Великобритания со своей неписаной конституцией, как выясняется, не имеет никаких четких инструкций или прецедентов на случай недееспособности премьера.

Явочным порядком премьер-министр Джонсон передал «некоторые» свои обязанности министру иностранных дел Доминику Раабу, как первому госсекретарю. Рааб был назначен вторым лицом в команде премьера, когда Джонсон возглавил Консервативную партию в прошлом году.

В понедельник вечером 46-ти летний Рааб сообщил Би-Би-Си: «Премьер-министр попросил меня как первого секретаря заменить его, когда это необходимо, в продвижении планов правительства по борьбе с коронавирусом».

В новом качестве Рааб взял на себя функции председателя ежедневного совещания по COVID-19, которое координирует действия правительства в ответ на кризис. Он также начал курировать четыре комитета кабинета министров, занимающихся пандемией, сосредоточенных на службе здравоохранения, экономическом реагировании, международном реагировании и управлении Уайтхоллом, т. е. собственно аппаратом кабинета министров.

При этом Рааб продолжит свою работу в Министерстве иностранных дел и не переедет в качестве врио премьера на Даунинг-стрит№ 10 — в резиденцию главы кабинета. У Рааба нет полномочий назначать и увольнять министров или высших чиновников.

При необходимости Рааб будет председательствовать в совете национальной безопасности, а Кабинет министров под его руководством сможет даже начать военные действия в случае необходимости. Но Раабу не придется подписывать так называемые «письма последней надежды», в которых прописано, что делать, если Великобритания подвергнется ядерной атаке. В этом плане полномочия Джонсона продолжаются.

Рааб также не сможет принимать участие в регулярных в среду вечером встречах премьер-министра с королевой. Вместо этого, высокопоставленные чиновники Уайтхолла будут поддерживать регулярную дистанционную связь с Букингемским дворцом.

В случае, если и Рааб вслед за Джонсоном окажется «недееспособным», то его сменит в качестве «исполняющего некоторые обязанности премьера канцлер Риши Сунак. Канцлер или канцлер казначейства — это министр финансов Соединенного Королевства. То, как сейчас 39-летний Сунак справляется с экономическими ответами на кризис, принесло ему известную популярность в общественном мнении страны.

А пока Даунинг-стрит в лице пресс-секретаря премьера продолжает убеждать страну и мир, что в британском правительстве нет вакуума власти:

«Есть четкий план — ответ правительства на эпидемию, изложенный премьер-министром. Правительство и Кабинет министров совместно работают над реализацией этого плана».

Если отвлечься от текущей конкретики, то механизм преемственности управления Великобритании открыт для интерпретаций законников. В действующем руководстве Кабинета Министров ничего не говорится о ситуации, если премьер-министр утратит работоспособность. Очевидно одно, что в случае кончины премьер-министра правящей партии большинства придется выбирать нового председателя, который и станет новым премьером.

Болезнь не пришла на Даунинг-стрит 10 в единственном числе. Главный советник Джонсона — Доминик Каммингс пребывает дома на самоизоляции. В последний раз его видели на Даунинг-стрит 27 марта, как раз тогда, когда у Джонсона был подтвержден положительный результат теста на коронавирус. С того дня и Эдди Листер — другой главный советник Джонсона не был на Даунинг-стрит. В возрасте 70 лет Листер находится в группе высокого риска.

Дмитрий Семушин

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