МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества

Анастасия Иванова

Человечеству сегодня помимо пандемии коронавируса угрожает так называемая киберпандемия, спровоцированная негативным развитием цифровых технологий, которая может привести к военному противостоянию, заявил во вторник директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

"По существу мы имеем дело с двумя пандемиями. Одна - это биопандемия, связанная с распространением коронавируса, гибнут люди, и сейчас это приоритетная тема. Но параллельно с ней углубляется и другая глобальная проблема и она наверняка рукотворная - это то, что я бы назвал киберпандемией. Под киберпандемией я понимаю возможность втягивания человечества в киберконфронтацию и даже кибервойну", - заявил Крутских в рамках онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

Режим карантина: российские города в условиях эпидемии коронавируса© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.7 из 15Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанк© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк7 из 15Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанк15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк

Он пояснил, что проявлениями киберпандемии являются хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств. "Это все следствие развития негативных тенденций при совершенствовании кибертехнологий", - отметил Крутских.

"Сюда же я отношу и то, что ряд государств провозглашают доктрины права на нанесение так называемых упреждающих киберударов даже по потенциальному противнику, когда ничья вина еще не доказана",- добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что вынужденный перевод многих сфер жизни "на удаленку" в условиях пандемии коронавируса наглядно показывает необходимость обеспечения международной информационной безопасности и выработки общих мер борьбы с киберугрозами.