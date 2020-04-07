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МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества

МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
Человечеству сегодня помимо пандемии коронавируса угрожает так называемая киберпандемия, спровоцированная негативным развитием цифровых технологий, которая может привести к военному противостоянию, заявил во вторник директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

"По существу мы имеем дело с двумя пандемиями. Одна - это биопандемия, связанная с распространением коронавируса, гибнут люди, и сейчас это приоритетная тема. Но параллельно с ней углубляется и другая глобальная проблема и она наверняка рукотворная - это то, что я бы назвал киберпандемией. Под киберпандемией я понимаю возможность втягивания человечества в киберконфронтацию и даже кибервойну", - заявил Крутских в рамках онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

Режим карантина: российские города в условиях эпидемии коронавируса© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

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Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
7 из 15Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанк© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк7 из 15Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанк15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк

Он пояснил, что проявлениями киберпандемии являются хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств. "Это все следствие развития негативных тенденций при совершенствовании кибертехнологий", - отметил Крутских.


"Сюда же я отношу и то, что ряд государств провозглашают доктрины права на нанесение так называемых упреждающих киберударов даже по потенциальному противнику, когда ничья вина еще не доказана",- добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что вынужденный перевод многих сфер жизни "на удаленку" в условиях пандемии коронавируса наглядно показывает необходимость обеспечения международной информационной безопасности и выработки общих мер борьбы с киберугрозами.

# Политика
По материалам: ria.ru

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