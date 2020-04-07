МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
"По существу мы имеем дело с двумя пандемиями. Одна - это биопандемия, связанная с распространением коронавируса, гибнут люди, и сейчас это приоритетная тема. Но параллельно с ней углубляется и другая глобальная проблема и она наверняка рукотворная - это то, что я бы назвал киберпандемией. Под киберпандемией я понимаю возможность втягивания человечества в киберконфронтацию и даже кибервойну", - заявил Крутских в рамках онлайн-дискуссии клуба "Валдай".Режим карантина: российские города в условиях эпидемии коронавируса© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.
Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.
Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".
С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк
В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.
В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.
Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".
Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.
Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк
Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк
Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.
Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанк© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк
Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.
Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк1 из 15
С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк2 из 15
Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк3 из 15
Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк4 из 15
С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк5 из 15
В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк6 из 15
Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк7 из 15Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк8 из 15
За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк9 из 15
Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк10 из 15
Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк11 из 15
Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк12 из 15
Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк13 из 15
Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк14 из 15
Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанк15 из 15
Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанк
Он пояснил, что проявлениями киберпандемии являются хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств. "Это все следствие развития негативных тенденций при совершенствовании кибертехнологий", - отметил Крутских.
"Сюда же я отношу и то, что ряд государств провозглашают доктрины права на нанесение так называемых упреждающих киберударов даже по потенциальному противнику, когда ничья вина еще не доказана",- добавил дипломат.
При этом он подчеркнул, что вынужденный перевод многих сфер жизни "на удаленку" в условиях пандемии коронавируса наглядно показывает необходимость обеспечения международной информационной безопасности и выработки общих мер борьбы с киберугрозами.