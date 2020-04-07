Минкомсвязь утвердило список бесплатных до 1 июля ресурсов

Лидия Мартынова

В России утвержден список интернет-ресурсов, которыми пользователи до 1 июля смогут пользоваться бесплатно из-за ситуации с коронавирусом в условиях самоизоляции или карантина.

Приказ Минкомсвязи по этому поводу размещен на сайте ведомства. Всего в списке 391 наименование. Все соцсети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы разделены по соответствующим группам.

Бесплатно заходить на указанные ресурсы смогут лишь те абоненты, у кого есть действующий договор с оператором — участником эксперимента. При этом оговаривается, что бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в рамках эксперимента будет предоставляться операторами только с домашнего (фиксированного), а не с мобильного интернета.

В эксперименте примут участие крупнейшие российские операторы связи: «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком».

Напомним, внедрить бесплатный доступ к «социально значимым» ресурсам в послании Федеральному собранию в январе предложил президент Владимир Путин.