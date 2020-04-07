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Минздрав назвал предел больных COVID для украинской медицины

Минздрав назвал предел больных COVID для украинской медицины
В Минздраве назвали максимальное количество инфицированных коронавирусом, которых выдержит система здравоохранения Украины, о чем сообщил глава ведомства Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

По его словам, коронавирусом могут заболеть 10-12 тысяч украинцев. Это допустимый максимум для медицины, но не предел для распространения болезни.

"Все сейчас делается для того, чтобы не было пика заболеваемости, когда мы будем не в состоянии оказывать квалифицированную медицинскую помощь в связи с перегрузкой системы здравоохранения. На сегодня у нас есть 1207 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые работают. Недостаток, который мы пытаемся покрыть, - это 347 штук. Но главная наша цель - как можно меньше людей, которые будут нуждаться в этих аппаратах", - заявил Степанов.
Он отметил, что непосильной нагрузкой на систему здравоохранения в стране станет ситуация, если заболевших коронавирусом будет 10-12 тысяч.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик заболевания коронавирусом в Украине может прийтись на 14 апреля.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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