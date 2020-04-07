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Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса

Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавирусаФото: Carlos Osorio / AP

Ситуация с распространением коронавируса в мире приведет к сокращению рабочих часов. Об этом свидетельствуют данные доклада Международной организации труда (МОТ), опубликованной на сайте организации.

По данным МОТ, количество рабочих часов во всем мире во втором квартале 2020 года сократится на 6,7 процента. Это эквивалентно 195 миллионам работников, занятых полный рабочий день. В частности, значительные сокращения рабочего времени ожидаются в арабских государствах (8,1 процента), Европе (7,8 процента) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,2 процента).

Помимо этого, большие экономические потери ожидаются в странах с доходами выше среднего. Рабочие часы там могут сократиться примерно на семь процентов. Отмечается, что этот показатель намного превышает последствия финансового кризиса 2008-2009 годов.

Наиболее подверженными риску МОТ назвала сектор питания, жилищные сервисы, производство, розничную торговлю, а также деловую и административную деятельность.

Ранее были названы ключевые последствия для мировой экономики, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2. В частности, могут появиться силы, которые сделают экономику менее взаимосвязанной. При этом торговля будет сокращаться неопределенное время, а также будут переформатированы цепочки производства и сбыта.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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