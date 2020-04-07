Мишустин обсудил с премьером Таджикистана борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой меры по борьбе с коронавирусом и возвращение на родину граждан республики из России, сообщается на сайте российского кабмина.

"Главы правительств обсудили меры по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции. Кохир Расулзода поблагодарил российскую сторону за практическое содействие, оказываемое Таджикистану в борьбе с коронавирусом. В ходе беседы затрагивалась также тема возвращения на родину граждан Таджикистана, находящихся в России", - говорится в сообщении

При рассмотрении вопросов торгово-экономического сотрудничества Мишустин и Расулзода подчеркнули важность сохранения объёма товарных потоков во взаимной торговле.

стопкоронавирус.рф.