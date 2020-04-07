Мишустин поблагодарил Володина за организацию работы с правительством

Лидия Мартынова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за организацию работы с новым составом правительства и за то, что в самые короткие сроки удалось подготовить нормативную базу, обеспечивающую реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Я хотел бы и вас лично ещё раз поблагодарить за организацию работы. Это были непростые несколько месяцев, и в этом смысле то, что удалось буквально за сутки, за двое подготовить нормативную базу, внести в Думу, – это, конечно, огромная заслуга и депутатов Государственной думы, руководителей комитетов, всех, кто работал с нами рядом, в том числе и уважаемых коллег из фракции КПРФ", - сказал Мишустин, обращаясь к Володину на встрече с руководством фракции КПРФ, стенограмма его слов приводится на сайте правительства.