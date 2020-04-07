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Мишустину предлагают отменить ЕГЭ из-за коронавируса

Мишустину предлагают отменить ЕГЭ из-за коронавируса

Представитель КПРФ в Госдуме Олег Смолин на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным предложил ему рассмотреть возможность отмены в этом году Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом ТАСС рассказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил овсе отказаться в этом году от проведения единого госэкзамена, а решение о зачислении выпускников в вузы принимать с учетом оценок в аттестате и их успехов в олимпиадах.

«Не было ни отказа, ни согласия, договорились проработать более обстоятельно», — отметил Афонин.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что сроки проведения ЕГЭ в связи с эпидемией коронавируса могут быть перенесены во второй раз.

Напомним, что 27 марта министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников были также перенесены — на 9 июня.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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