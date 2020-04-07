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Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии

Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Белоруссию для оценки ситуации с коронавирусом и "адекватности" принимаемых в стране мер по противодействию инфекции, сообщила пресс-служба белорусского минздрава.

"Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется завтра и продолжится до субботы, 11 апреля… Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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