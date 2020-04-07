На дне Черного моря будут искать павшие в ВОВ советские корабли

Вадим Карасев

В Черном море идет операция по поиску советских кораблей, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал "Вежливые люди".

Миссия стартовала 30 марта из Адлера, 5 апреля начались глубоководные работы примерно в 100 км к югу от Керченского полуострова. Команда глубоководных инженеров на судне "Балтийский исследователь" пытается обнаружить эсминцы "Харьков", "Беспощадный" и "Способный" на глубине свыше 1,8 км. Эти суда погибли 6 октября 1943 года при проведении набеговой операции на побережье Крымского полуострова, занятого немцами.

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