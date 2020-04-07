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На крупнейшем острове Филиппин продлили усиленный карантин

На крупнейшем острове Филиппин продлили усиленный карантин
Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил усиленный карантин на крупнейшем острове страны Лусон до конца апреля, сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на заявление секретаря кабинета министров Филиппин Карло Ногралеса.

"Усиленный карантин продлен до 23:59 30 апреля", - заявил Ногралес.

По последним данным минздрава, в стране зарегистрировано 3660 случаев заражения и 163 летальных исхода.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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