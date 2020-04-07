Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настя Ивлеева ответила на вопросы о будущих детях, муже и занятиях дома в самоизоляции

Настя Ивлеева ответила на вопросы о будущих детях, муже и занятиях дома в самоизоляции

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса сковала всех и лишила нормальной жизни. 29-летняя Настя Ивлеева работает над AgentShow и не может начать новые проекты, так как сидит на "карантине" уже почти месяц. При этом в сегодняшнем инстаграм-эфире видеоблогер отметила плюсы такого положения. Ивлеева ответила на вопросы фолловеров, которым заявила, что сейчас переживает "самое полезное и творческое время в своей жизни".

Ее муж, 25-летний Элджей, постоянно находится дома вместе с ней и занимается своим творчеством. Личный карантин супругов начался 12 марта, когда они вернулись из Амстердама, — с тех пор и сидят дома.


Настя Ивлеева

Мы сидим на жестком карантине. Я ни разу не нарушила его, а начался он у нас, когда к самоизоляции еще не призывали так, как сейчас. Чтобы обезопасить себя и других людей, мы сели дома и до сих пор сидим. Дел у меня появилось гораздо больше, чем прежде, — рассказала Настя поклонникам.


Она добавила, что сама следит за чистотой в доме, готовит, а также успевает работать над контентом проектов и бизнесом.

Я много к чему наконец-то приложила руку сейчас, — с радостью констатировала она.


Среди вопросов аудитории была просьба рассказать о семейных планах и отношении к материнству. Ивлеева не стала откровенничать, сославшись на свой планер, где все записано, и плохую память на записи.

Говоря об уходе за собой, она рассказала, как обходится без своего косметолога и других помощников в самоизоляции. Настя достала из холодильника и показала замороженные кубики ромашкового отвара, которыми протирает лицо каждое утро после умывания и нанесения крема.

В целом я не использую косметику: все эти тональники, пудры… Ничего в этом не понимаю, поэтому моя кожа всегда свободна от всего этого и дышит, — сказала Ивлеева.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
В ВОЗ рекомендуют России пока не отказываться от режима самоизоляции
В ВОЗ рекомендуют России пока не отказываться от режима самоизоляции
ЦИК и эксперты обсудили на круглом столе перенос выборов разных уровней из-за распространения коронавируса
ЦИК и эксперты обсудили на круглом столе перенос выборов разных
Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск
Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск
МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе
Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе
Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Настя Ивлеева и Элджей поженились
"Я вас люблю, пока!": Ивлеева расплакалась, попрощавшись со зрителями "Орла и решки"
«Было все очень скромненько»: Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем
Блогер Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето