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Назван срок психологического выгорания на самоизоляции

Назван срок психологического выгорания на самоизоляцииФото: Александр Гальперин / РИА Новости

Психологическое выгорание у людей может начаться на третьей неделе самоизоляции. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Как пояснила Скворцова, выгорание возникает в монотонной ситуации. Она призвала проследить за тем, чтобы психологические нюансы не привели к нарушению режима изоляции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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