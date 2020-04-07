Назван срок психологического выгорания на самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Психологическое выгорание у людей может начаться на третьей неделе самоизоляции. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Как пояснила Скворцова, выгорание возникает в монотонной ситуации. Она призвала проследить за тем, чтобы психологические нюансы не привели к нарушению режима изоляции.