Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы

Вадим Карасев

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

На приехавших из-за границы пришлось четыре процента новых случаев заражения коронавирусом в Москве, остальные люди инфицировались внутри страны. Такие масштабы назвали в оперативном штабе, сообщает РИА Новости.

«Только четыре процента заболевших недавно вернулись из-за границы», — говорится в сообщении штаба.

За последние сутки в столице зарегистрировано 697 новых пациентов с COVID-19.

Ранее директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков говорил, что после введения режима всеобщей изоляции в Москве не снизилось число новых случаев заражений, потому что инкубационный период длится 14 дней, и у людей начинают проявляться симптомы.