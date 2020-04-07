Названы рабочие сферы с наибольшей гендерной разницей в зарплатах

Вадим Карасев

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Названы рабочие сферы с наибольшей гендерной разницей в зарплатах. По данным рейтинга Росстата, содержание которого приводит RT, максимальный разрыв зафиксирован среди специалистов в области информации и связи.

В этой сфере мужчины зарабатывают на 31,8 процента больше женщин. Среди работников профессиональной, научной и технической деятельности разница составляет 29 процентов.

Кроме того, отмечается заметная разница между зарплатами мужчин и женщин в сфере транспортировки и хранения (25,9 процента), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8 процента), а также в сфере добычи полезных ископаемых (24,1 процента).

Наименьшая разница в зарплатах зафиксирована в сфере образования — там зарплата сотрудников мужского пола выше на 4,8 процента, а также в области здравоохранения и социальных услуг (11,7 процента).

Как отмечает заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александр Ветерков, среди претендующих на одни и те же должности зарплатный запрос у женщин будет на 15–23 процентов меньше, чем у мужчин.

В целом отмечается, что совокупный уровень зарплат у мужчин выше. Это связано с тем, что число мужчин на руководящих должностях больше, а также с тем, что есть сферы, в которых из-за физической сложности в основном работают мужчины.

В январе стало известно, что большинство работающих россиян (74 процента) недовольны уровнем текущей зарплаты. Опрос показал, что недовольство в основном (80 процентов) высказывают представители рабочих профессий.