Нидерландский музей приобрел редкое кольцо эпохи викингов

Вадим Карасев

Лейденский музей древностей (Rijksmuseum van Oudheden) сообщил о пополнении своей коллекции редким серебряным кольцом работы викингов, которое датируется X веком. Кольцо было найдено археологом-любителем на поле близ города Хогвауд в провинции Северная Голландия в конце декабря 2019 года.

Кольцо имеет диаметр 25 миллиметров и весит 8 граммов. Сделано оно путем переплетения двух кусков серебряной проволоки, такой стиль украшений был характерен для викингов в IX–XI веках. Формой кольцо напоминает миниатюрную шейную гривну, которую носили знатные скандинавы той эпохи. Толщина кольца неравномерная, поэтому куратор музея Аннемарике Виллемсен (Annemarieke Willemsen) полагает, что его не носили на пальце, а вешали на шею наподобие кулона. К тонкой части кольца крепился подвес.

Набеги викингов на территорию нынешних Нидерландов начались в IX веке. На побережье современной провинции Северная Голландия они создали крупный лагерь, где зимовали между своими морскими рейдами. В Вестерклифе, примерно в 30 километрах к северу от Хогвауда, был ранее найден крупный клад викингов, который сейчас находится к коллекции Лейденского музея древностей. В состав клада входит серебряный плетеный браслет, изготовленный по той же технологии, что и нынешняя находка.