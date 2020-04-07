Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом. Он произошел, поскольку неделю назад некоторые граждане выехали на природу в окружении других людей вместо самоизоляции. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.

«Эти "шашлычки" показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологии, которую мы изучаем в институтах», — заявила она. По словам Малинниковой, рост числа заразившихся среди молодых объясняется тем, что многие вышли на природу.

Она отметила, что среди новых заболевших нет тяжелых случаев. Эксперт также подчеркнула, что лучший метод для борьбы с коронавирусом — это разобщение населения, поскольку он может мутировать, передаваясь от человека к человеку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях передачи коронавируса. В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем, а в оставшихся 4 процентах случаев инфекция передается воздушным путем и способна сохраняться на поверхности 72 часа. При этом один заразившийся с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить до трех человек.

По последним данным, в России зафиксированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4484 случаев).