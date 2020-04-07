Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусомФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом. Он произошел, поскольку неделю назад некоторые граждане выехали на природу в окружении других людей вместо самоизоляции. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.

«Эти "шашлычки" показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологии, которую мы изучаем в институтах», — заявила она. По словам Малинниковой, рост числа заразившихся среди молодых объясняется тем, что многие вышли на природу.

Она отметила, что среди новых заболевших нет тяжелых случаев. Эксперт также подчеркнула, что лучший метод для борьбы с коронавирусом — это разобщение населения, поскольку он может мутировать, передаваясь от человека к человеку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях передачи коронавируса. В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем, а в оставшихся 4 процентах случаев инфекция передается воздушным путем и способна сохраняться на поверхности 72 часа. При этом один заразившийся с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить до трех человек.

По последним данным, в России зафиксированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4484 случаев).

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом
Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян
Facebook запустила центр информации о коронавирусе для россиян
Сотрудникам "Северстали" выплатят по 10 тысяч рублей из-за COVID-19
Сотрудникам "Северстали" выплатят по 10 тысяч рублей из-за COVID-19
Эксперт: российские кинотеатры потеряют десятки миллиардов рублей
Эксперт: российские кинотеатры потеряют десятки миллиардов рублей
Иранский депутат назвал "отличной работой военных" крушение украинского самолета
Иранский депутат назвал "отличной работой военных" крушение
Иван Жидков: «Сын меня уже не вспомнит»
Иван Жидков: «Сын меня уже не вспомнит»
Аббас Джума: фильм "Шугалей" приведет к широкому общественному резонансу
Аббас Джума: фильм "Шугалей" приведет к широкому общественному
Посол Колумбии покинул пост на фоне скандала с производством кокаина
Посол Колумбии покинул пост на фоне скандала с производством кокаина
В Евросоюзе оценили санкции против России в условиях пандемии коронавируса
В Евросоюзе оценили санкции против России в условиях пандемии
«Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста
«Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста
Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы
Сдавшего тест на коронавирус Игоря Николаева выписали из больницы

Топ на сегодня

В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Испании зафиксировали более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Италии католики будут встречать Пасху в самоизоляции
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Сербии российские военные приступили к борьбе с COVID-19
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
В Приморье временно закрыли грузовое сообщение с КНР на трех КПП
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»

Еще по теме

Среди заболевших коронавирусом детей тяжелых нет — Роспотребнадзор
Спрогнозирован рост числа заразившихся коронавирусом россиян
Названы самые опасные для россиян болезни
Сведений о заражении россиян коронавирусом в Чили нет