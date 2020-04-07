Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"

Лидия Мартынова

Телеканал "Россия 1" представит первую экранизацию книги "Зулейха открывает глаза", премьера сериала состоится 13 апреля, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Тринадцатого апреля в 21.00 на телеканале "Россия 1" состоится долгожданная премьера весны – многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза". В экранизации романа-бестселлера Гузель Яхиной главные роли исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. Режиссер-постановщик Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Деньги")", - говорится в пресс-релизе.

© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"1 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"2 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"3 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"1 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"2 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"3 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"

Сюжет сериала начинается зимой 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи (Чулпан Хаматова) убивают мужа, а её саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Добираются до места всего тридцать ссыльных.

"Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" был впервые опубликован в 2015 году и произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Роман мгновенно стал бестселлером, получил престижные литературные премии: "Большая книга", "Книга года" и "Ясная поляна". Книга "Зулейха открывает глаза" переведена на 34 языка мира, включая язык Брайля... Идея перенести роман Гузель Яхиной на телеэкран витала в воздухе с момента его публикации. В 2017 году телеканал "Россия 1" приступил к работе над экранизацией", - сообщается в пресс-релизе.