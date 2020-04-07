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«Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста

«Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста

Уроженец Владикавказа Вадим Чельдиев, по образованию хореограф и оперный певец, созывает жителей Северной Осетии на митинг протеста против «лжи» властей Северной Осетии насчет коронавируса. В социальных сетях Чельдиев уверяет, что пандемии коронавируса не существует, а власти республики «специально нагнетают обстановку, чтобы ограбить народ». Чельдиев хочет собрать митинг 20 апреля возле дома правительства Северной Осетии. Певец призывает полицию и Росгвардию к братанию с митингующими — по примеру протестных митингов в Ингушетии весной 2019 года.

«Вы все — заложники кретинов», — обратился к силовикам оперный певец.

В своем Facebook Чельдиев призывает жителей Северной Осетии саботировать режим самоизоляции: выходить на улицу без масок, собираться большими компаниями в общественных местах, выезжать на машине за пределы республики. Объектом особых нападок певца стали врачи владикавказской Республиканской клинической больницы скорой помощи, где находятся обсерватор и койко-места для зараженных коронавирусом. Чельдиев обвиняет врачей больницы в продажности и лжи.

«Триста косарей зарплаты и из трусливых медиков сделают триста спартанцев», — говорит Чельдиев, уверяя читателей своего Facebook в якобы баснословных зарплатах врачей республиканской клиники.

«Врачи, вы же понимаете, что когда-нибудь вам будет очень стыдно за свое вранье. Неужели вы не боитесь, что потеряете работу, как потеряли ее тысячи семей в России? Увольтесь лучше к чертям собачьим, но расскажите народу всю правду, что никаких больных коронавирусом в Северной Осетии нет. Вы же понимаете, зачем власти вас подкармливают», — обратился к врачам Чельдиев.

«Никаких больных коронавирусом», по данным Роспотребнадзора на 6 апреля, — это восемь зараженных и 700 лежащих на обследовании жителей Северной Осетии.

Еще один пункт протестной программы творческого деятеля — призыв жителей республики к бойкоту всех товаров, производимых группой компаний «Пивоваренный дом „Бавария“». Кроме пива, кваса и минеральных вод, «Бавария» производит в своих цехах хлебобулочные изделия, колбасы, осетинский сыр. В фирменных магазинах «Баварии» во Владикавказе продаются осетинские сувениры: чаши, кружки, куклы в осетинских костюмах и другие поделки, выполненные в национальном стиле. Входящий в «Баварию» агрохолдинг «ФАТ» занимается выращиванием картофеля, зерновых культур и овощей. Чельдиев хочет своим бойкотом добиться банкротства «Баварии», чтобы «пустить по миру» главу Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Генеральный директор «Баварии» Зелимхан Битаров — сын главы республики, которому Вячеслав Битаров передал бизнес в 2015 году, после своего назначения главой правительства региона. Хетаг Битаров, второй сын главы республики, в январе 2019 года оформил на себя франшизу на открытие во Владикавказе ресторана Black Star Burger.

«Вячеслав Зелимханович, вы должны знать: люди давно хотят вашей крови и крови ваших родных», — угрожал не так давно Битарову Вадим Чельдиев.

Против семьи Битаровых Чельдиев воюет с 2016 года, когда Вячеслав Битаров стал главой республики. К либеральной оппозиции Чельдиев себя не относит, говорит, что его политический идеал — Иосиф Сталин, а пример справедливого социального государства — Советский Союз. Чельдиев в своих прошлых интервью жестко критиковал насаждение в современном искусстве пропаганды гомосексуализма и других половых извращений.

Чельдиеву 38 лет, он заслуженный артист Северной Осетии, воспитанник Валерия Гергиева. С помощью маэстро Чельдиев в юности уехал в Петербург, закончил там консерваторию, стал солистом Мариинского театра. Живя и работая в северной столице, Чельдиев занялся одно время благотворительностью — открыл во Владикавказе фонд помощи малоимущим «Ирон зиу», с социальным магазином во Владикавказе. «Ирон зиу» ранее принимал участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в бесланской школе № 1 в 2004 году и другим датам, особо значимым для осетинского народа. В 2019 году Чельдиев объявил, что «Ирон зиу» будет помогать только юным талантливым музыкантам. Вскоре благотворительный фонд прекратил свое существование, трансформировавшись в личную политическую платформу Чельдиева. При этом «Ирон зиу» по-прежнему занимается фандрайзингом, вовлекает в финансовую помощь уже несуществующему фонду протестно настроенных жителей Северной Осетии, особенно молодежь.

В настоящее время Вадим Чельдиев уволился из Мариинского театра и фактически покончил с карьерой профессионального оперного певца. Чельдиев продолжает петь на корпоративах у богатых людей: в Осетии памятно его хвастовство про гонорары в «70 тысяч рублей за одну песню». Большинство жителей Северной Осетии воспринимает его как не очень умного человека и популиста. В июле 2019 года в Беслане и Алагире отменили благотворительные концерты Чельдиева в помощь «Ирон зиу»: никто не захотел покупать билеты. В бойкоте публикой концертов Чельдиев обвинил власти Северной Осетии.

«До этого мои песни убрали из телевидения, радио, теперь добрались и до концертов», — написал Чельдиев в Instagram.

Политическая выходка культурного деятеля — крайне опасная для жителей Северной Осетии в условиях пандемии, — пожалуй, первый в России случай призыва к акциям протеста во время режима всеобщей самоизоляции. «Эхо Москвы», «Новая газета» и другие либерально-антироссийские издания заявляют о тысячах москвичей и петербуржцев, которые якобы требуют отмены всеобщего карантина. «Тысячи недовольных» на поверку оказываются фриками в единственном экземпляре — наподобие жителя Москвы Иисуса Воробьева, который 5 апреля был задержан на Патриарших прудах за угрозы в адрес сотрудников полиции. «Иисус с Патриарших» может провести под стражей 15 суток, выйдет как раз к православной Пасхе.

Даже самая охочая до митингов часть либеральной тусовки предпочитает митингам домашнюю самоизоляцию и политическую активность предпочла свернуть. На время пандемии прекратили митинговую активность и другие представители российского политического лагеря.

Северо-Кавказская редакция ИА Newstes

Артур Приймак
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# Россия
По материалам: eadaily.com

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