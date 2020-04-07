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Пассажиров поездов рассадят подальше друг от друга для профилактики коронавируса

Пассажиров поездов рассадят подальше друг от друга для профилактики коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В ближайшее время «Российские железные дороги» (РЖД) введут новый режим продажи билетов, согласно которым дистанция между пассажирами должна будет составлять не менее одного метра. Об этом сообщает корпоративная газета «Гудок».

Отмечается, что соответствующая мера позволит снизить риск заражения коронавирусом в пути следования.

«В вагоны СВ будут, как и прежде, продаваться по два билета. В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех. Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем», — приводит издание слова заместителя генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

В плацкартные вагоны также будут продаваться по два места в купейную часть и на нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. Однако в случае, как и с купейными вагонами, исключение составят путешествующие семьи.

Пассажиров рассадят подальше друг от друга и в сидячих вагонах. В случае, когда в вагоне находятся по два ряда двухместных кресел, пассажирам продадут только места у окна. В вагонах, где в ряду по три кресла, — билеты у окна и у прохода.

«Кроме того, в поездах, куда пассажиры уже купили билеты ранее и где дистанция не соблюдается, так как билеты покупали до того, как был введен режим самоизоляции, пассажиров рассадят на большее расстояние друг от друга, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа», — сообщили изданию в компании. Вопрос рассадки пассажиров в «Сапсанах» и «Ласточках» также отрегулируют.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. По последним данным, в мире заразились свыше 1,3 млн человек, жертвами заболевания стали около 70 тысяч человек. В России зафиксировано 6343 случая коронавируса. За всё время выздоровели 406 россиян. Жертвами заболевания в стране стали 47 человек, под медицинским наблюдением остаются 185 тысяч человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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