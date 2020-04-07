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Патриарх Кирилл раскрыл смысл наступившего кризиса

Патриарх Кирилл раскрыл смысл наступившего кризиса
Глобальный кризис, наступивший из-за пандемии коронавируса, поможет людям обратиться к вере, считает патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

Во вторник православные христиане отмечают Благовещение - один из 12 главных церковных праздников. Патриарх совершил в храме Христа Спасителя праздничную литургию. После нее, во время проповеди, он отметил, что в античном поминании слово "кризис" значит перемену, "причем не обязательно к худшему", а приведет ли нынешний кризис к лучшему, или к худшему – зависит от людей.

# Россия
По материалам: ria.ru

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