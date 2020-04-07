Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме

Анастасия Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отмечает снижения дисциплины у чиновников при дистанционном режиме работы, напротив, сейчас от них требуется повышенная мобилизация и чувство ответственности, однако отдельные эпизоды случаются, с учетом обширной географии и величины госаппарата.

"Да нет, как и предписано президентским указом, все органы власти - и федеральные, и региональные, и муниципальные - продолжают работу. И, наоборот, здесь требуется повышенная мобилизация и чувство ответственности с учетом специфики нынешнего момента", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, не отмечает ли Кремль снижение дисциплины у местных чиновников в связи с переходом на дистанционную работу.