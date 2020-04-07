Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме

Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме

Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отмечает снижения дисциплины у чиновников при дистанционном режиме работы, напротив, сейчас от них требуется повышенная мобилизация и чувство ответственности, однако отдельные эпизоды случаются, с учетом обширной географии и величины госаппарата.

"Да нет, как и предписано президентским указом, все органы власти - и федеральные, и региональные, и муниципальные - продолжают работу. И, наоборот, здесь требуется повышенная мобилизация и чувство ответственности с учетом специфики нынешнего момента", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, не отмечает ли Кремль снижение дисциплины у местных чиновников в связи с переходом на дистанционную работу.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних условиях
Блоки и барьеры в сознании: как избавиться от них быстро и в домашних
Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Сестра Жанны Фриске поздравила ее сына Платона с семилетием и поделилась кадрами из семейного архива
Сестра Жанны Фриске поздравила ее сына Платона с семилетием и
WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса
WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной системе в окрестностях Солнца
Экзопланета из класса суперземель обнаружена в двойной звездной
Альгирдас Палецкис: обвинения в мой адрес — ложные
Альгирдас Палецкис: обвинения в мой адрес — ложные
В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в празднованиях 9 мая
В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в празднованиях 9
Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова
Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам»
Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Песков рассказал, как долго Путин может работать удалённо
Песков прокомментировал данные СМИ об увеличении среднего возраста чиновников РФ
Системная работа: Песков прокомментировал задержание чиновников в Дагестане
Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Промсвязьбанка