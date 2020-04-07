Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Победивший коронавирус народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о пребывании в реанимации. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 апреля.

Певец считает, что его болезнь протекала достаточно в легкой форме, несмотря на то, что он лежал в отделении интенсивной терапии. По словам Лещенко, его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, так как в этом не было необходимости.

«Самое главное, что мы победили это. Хотя до сих пор непонятно, насколько вероятна была вероятность самого заражения. Но воспаление легких — оно сейчас вирусное, а вирусов сейчас до семи видов», — отметил артист. Он призвал людей объединиться в нелегкой ситуации, попытаться сохранять позитив, а также любить жизнь и своих близких.

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. За несколько дней до этого он заявил об отрицательном тесте на коронавирус, пояснив, что чувствует себя нормально.