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Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля

Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля

В России утвержден список интернет-ресурсов, которыми пользователи до 1 июля смогут пользоваться бесплатно. Всего в нем 391 наименование. Бесплатно заходить на указанные ресурсы смогут лишь те абоненты, у кого есть действующий договор с оператором — участником эксперимента. При этом оговаривается, что бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в рамках эксперимента будет предоставляться операторами только с домашнего (фиксированного), а не с мобильного интернета.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в палату интенсивной терапии из-за ухудшения состояния. Отмечается, что полномочия главы британского правительства временно по просьбе Джонсона будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.

Госпитализированная в одну из клиник Москвы певица Надежда Бабкина введена в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии. При этом подчеркивается, что решение ввести ее в кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

В условиях пандемии коронавируса по всему миру ощущается острая нехватка — до почти 6 млн, среднего медицинского персонала. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

У педагогов российских школ и учеников возникает множество технических проблем, к решению которых оказались не готовы в рамках перехода на дистанционное обучение. Эксперты опросили 29 тысяч российских учителей по теме дистанционного обучения в период пандемии.

Чечня не закрывала границы для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования, заявил глава республики Рамзан Кадыров после того, как премьер Михаил Мишустин напомнил регионам, что закрывать границы это право федеральных властей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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