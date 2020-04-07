Подробности о состоянии Надежды Бабкиной
Сейчас за жизнь 70-летней Надежды Бабкиной борются лучше врачи Москвы. Как выяснилось, близкие друзья артистки знали о том, что ей стало плохо, но им в течение нескольких дней удавалось скрывать тревожную новость.
Доктор Александр Мясников, который давно дружит с Надеждой Георгиевной рассказал, что диагноз коронавирус у нее пока не подтвержден. «Я знал о госпитализации, общался с ее родственниками. Просто никто не хотел привлекать внимание общественности. Коронавирус был под вопросом. Нужно знать, что человека вводят в кому, когда он сам мешает работе аппарата искусственного дыхания. Здесь решение принимает врач. Звание народной артистки — это не гарантия того, что ты не заболеешь. Остается только надеяться, что она выздоровеет», — подчеркнул врач.
Вячеслав Манучаров тоже был в курсе госпитализации Бабкиной. На днях он созванивался с певицей, и та жаловалась на свое самочувствие.
Пока неизвестно, где именно могла заразиться Бабкина. В марте она ездила в США, но тогда разгула эпидемии еще не было. После возвращения в Москву певица планировала устроить масштабный праздник в честь юбилея, но мэр города Сергей Собянин запретил любые мероприятия с численностью гостей более 50 человек. Поэтому артистке пришлось существенно сократить количество приглашенных.
На закрытом празднике в честь звезды присутствовал ее друг и коллега Сергей Астахов. По словам актера, пару недель назад, когда было организовано мероприятие, Бабкина чувствовала себя отлично.
Судя по последним данным, состояние Бабкиной все еще остается тяжелым. Звезду так и не вывели из состояния искусственной комы. Сейчас рядом с ней находится сын Данила. А вот ситуация с коронавирусом пока остается непонятной. Некоторые СМИ сообщают, что два теста Бабкиной оказались отрицательными. Однако поклонники опасаются, что родственники скрывают истинную информацию, не желая создавать панику.
Агент звезды подтвердил, что ее самочувствие вызывает опасения, но другие детали раскрывать не стал. «Надежда Георгиевна чувствует себя не очень. Это единственная информация, которой мы готовы пока поделиться», — рассказали «СтарХиту» представители певицы.
В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» близкая подруга звезды Маргарита Королева заявила, что коронавирус — болезнь, которая не щадит никого. Однако она уверена, что Надежде Георгиевне удастся справиться с недугом и вернуться к обычной жизни.
Фото: Legion-Media, Instagram