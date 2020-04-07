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Порнозвезды начали устраивать порно-конференции из-за коронавируса

Порнозвезды начали устраивать порно-конференции из-за коронавирусаФото: thedailybeast.com

Порнозвезды начали сниматься по видеосвязи из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса. Четыре актрисы устроили конференцию, из которой впоследствии было смонтировано порно, при этом каждая находилась у себя дома, сообщает The Daily Beast.

Авторы идеи отметили, что многие порноактеры прекратили участие в съемках из-за карантина. С помощью ролика, сделанного в формате видеоконференции, они решили дать им возможность заработать.

Съемки видео заняли всего 40 минут. Актриса Иви Вольф, одна из участниц «карантинного порно» поделилась тем, что чувствовала себя довольно непривычно. По ее словам, на съемках обычно работает целая команда людей, здесь же она была совершенно одна. «Я думаю, это будет близко многим находящимся на карантине зрителям, потому что они сейчас в совершенно такой же ситуации», — резюмировала Вольф. При этом другие участники съемок заявили, что им порно показалось очень забавным.

Ранее порносайт Adult Time объявил о планах запустить собственное вечернее ток-шоу для взрослых. Шоу под названием Super Horny Fun Time будет в первую очередь рассчитано на то, чтобы развлечь подписчиков, находящихся дома в режиме изоляции.

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По материалам: lenta.ru

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