Посол Колумбии покинул пост на фоне скандала с производством кокаина

Анастасия Иванова

Посол Колумбии в Уругвае Фернандо Санклементе подал в отставку после того, как в воскресенье генпрокурор Франсиско Барбоса заявил о формальном включении посла в расследование дела нарколаборатории, работавшей на территории ранчо Санклементе.





"Ввиду заявлений государственного обвинителя Барбосы, который намерен вызвать меня в суд и формально включить в идущий следственный процесс, считаю необходимым уйти из администрации и сконцентрироваться на (правовой) защите", - говорится в письме посла, опубликованном в издании Tiempo.

Сотрудники прокуратуры 12 февраля 2019 года обнаружили в ходе рейда на ферме в Гуаске шесть килограммов реагентов для приготовления гидрохлорида кокаина, девять килограммов готового порошка и сырой пасты, пять человек были арестованы. По оценке генпрокурора, в лаборатории производили до двух тонн кокаина в месяц.

МИД Колумбии от 13 февраля было указано, что ферма является совместной собственностью семей Санклементе и Спивак и зарегистрирована как компания. Утверждается, что в 2017 году территория была передана в трехлетнюю аренду, посол Санклементе не управляет имуществом, и арендаторы ему неизвестны.