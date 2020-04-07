Потеря доходов и закрытие. Бизнес оценил возможное усиление карантина

Алексей Вольцев

Подавляющее большинство украинских предпринимателей заявляют, что продление карантина и усиления карантинных мер станет губительным для бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского подразделения Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего о состоянии и перспективах бизнеса из-за карантинных мер и кризисных явлений в экономике.В случае, если карантинные мероприятия останутся без изменений, 69% предприятий оценивают потери в более чем 20% в течение 2020 году по сравнению с 2019 годом. А если карантин будет продлен до конца мая, то потери более 20% испытают уже 84% предприятий, а 44% - испытают потери более 60% или рассмотрят вариант закрытия бизнеса.Подавляющее число предпринимателей считают, что применение смарт-карантинных мер, то есть таргетирование карантина на группы риска, территориальный подход к ограничениям, может стать оптимальным с точки зрения восстановления деловой активности и сохранения экономики Украины от разрушения.Большинство представителей малого и крупного бизнеса в Украине оценивают возможное сокращение доходов в течение 2020 года в среднем на 50%.