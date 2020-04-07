Правительство усилит борьбу с фейками о коронавирусе

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Кабмин займётся выявлением опасных для общества фейков о новом коронавирусе, популяризацией мер по борьбе с этой инфекцией среди населения, а также мониторингом всех важнейших показателей, связанных с эпидемией. Для этого в составе Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, который действует при Правительстве, создадут новый орган — Коммуникационный центр. Это определено постановлением кабмина, которое вступает в силу 7 апреля.

Коммуникационный центр будет обеспечивать взаимодействие федерального центра с региональными и местными властями по вопросам распространения COVID-19 и информирования граждан о проводимой работе, следует из документа.

В круг задач центра войдёт мониторинг «полной и достоверной» информации о ситуации с распространением коронавируса в России, а также прогнозирование хода эпидемии в других странах. Также он будет отслеживать социальные и экономические показатели на местах, в том числе доступность продовольствия и медицинских изделий, состояние промышленности, настроения в обществе и так далее.

Согласно постановлению, одной из задач Коммуникационного центра станет выявление и опровержение ложных сообщений о коронавирусе, распространение которых может повлечь «рост напряжённости в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране».

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