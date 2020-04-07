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Президент Италии призвал укрепить международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Президент Италии призвал укрепить международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент Италии Серджо Маттарелла призвал отказаться от национальных эгоизмов и каких-либо привилегий и придать международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом новый, мощный импульс.

В его обращении в связи со Всемирным днём здоровья, размещённом на сайте президентского Квиринальского дворца, в частности, говорится, что этот день отмечается в тот момент, когда вся планета призвана противостоять опасной пандемии, вызванной новым вирусом.

«Многочисленные трауры и страдания делают ещё более зримой ценность здоровья, являющегося основным условием права на жизнь, требующего защиты и усиления при солидарности между народами, государствами и континентами. Именно универсальная ценность права на здоровье призывает нас к усилиям, взаимной ответственности глобального масштаба, отказу от национальных эгоизмов и различных привилегий с тем, чтобы придать сотрудничеству в мире мощный импульс в том, что касается лечения, исследований, обмена информацией, поставок инструментов, способных спасти человеческие жизни», — написал итальянский президент.

Серджо Маттарелла уверен, что «человечество обладает средствами для того, чтобы справиться с новым вирусом», а совместные усилия в интересах защиты здоровья людей могут стать «вектором мира и дружбы, способным положительно влиять на отношения между странами».

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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