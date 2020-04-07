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Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю вечеринку

Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю вечеринкуФунке АкинделеФото: @funkejenifaakindele

Нигерийскую актрису Функе Акинделе (Funke Akindele) арестовали за многолюдную домашнюю вечеринку. Об этом сообщает CNN.

В связи с инцидентом артистку, призвавшую сидеть дома, обвинили в лицемерии. Ранее звезда запустила кампанию «Оставайтесь дома» и рекомендовала поклонникам соблюдать правила гигиены при пандемии, а также придерживаться социального дистанцирования.

О том, что звезда фильма «Финальный свисток» устроила мероприятие в честь дня рождения мужа, стало известно благодаря появившемуся в сети ролику. На нем можно увидеть, как большое количество гостей танцуют, поют и выпивают.

В суде актриса и ее муж признали себя виновными в нарушении карантина. Их оштрафовали на 260 долларов и обязали провести 14 дней на общественных работах. После ареста Акинделе выложила пост, в котором пыталась оправдаться за свое поведение: она заявила, что все присутствовавшие на дне рождения люди — члены ее съемочной группы. По ее словам, они живут в ее доме со дня введения карантинных ограничений.

В марте сообщалось, что студия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии коронавируса. Фанаты начали требовать от Marvel увольнения 40-летней артистки из-за ее постов в Instagram. В них знаменитость рассказывала, что по-прежнему посещает общественные места и водит детей на занятия гимнастикой.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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