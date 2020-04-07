Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя решение о проведении главой государства встречи в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что Путин в понедельник примет в Кремле вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Александра Козлова, которые доложат ему о развитии Дальнего Востока и Арктики.

"Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался", - сказал Песков агентству, отвечая на вопрос о запланированной встрече в Кремле.