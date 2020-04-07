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Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался

Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя решение о проведении главой государства встречи в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что Путин в понедельник примет в Кремле вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Александра Козлова, которые доложат ему о развитии Дальнего Востока и Арктики.

"Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался", - сказал Песков агентству, отвечая на вопрос о запланированной встрече в Кремле.

# Политика
По материалам: ria.ru

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