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Путин подписал закон о списании долгов россиян-банкротов

Путин подписал закон о списании долгов россиян-банкротовВладимир ПутинФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет список случаев, при которых задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее этот документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Закон относится, в частности, к признанию банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем. Также в документе говорится о применении актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа. Долг будет безнадежным и в случае исключения юрлица по решению регистрирующего органа из единого госреестра.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса и ситуации с коронавирусом в 2021 году в России вырастет число банкротов. За год количество банкротств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, возросло на 68 процентов и на конец марта составило 22,4 тысячи человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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