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Путин подписал закон об унификации требований к отчетам госкорпораций

Путин подписал закон об унификации требований к отчетам госкорпораций
Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации требований к содержанию годовых отчетов государственных корпораций и компаний, а также публично-правовых компаний (ППК). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает правительству РФ полномочия утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и соответствующих компаний, а также прописывает ряд сведений, которые там должны быть.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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