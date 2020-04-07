Путин подписал закон об унификации требований к отчетам госкорпораций

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации требований к содержанию годовых отчетов государственных корпораций и компаний, а также публично-правовых компаний (ППК). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает правительству РФ полномочия утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и соответствующих компаний, а также прописывает ряд сведений, которые там должны быть.