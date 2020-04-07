Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили настрой на укрепление координации по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся в понедельник по инициативе израильской стороны.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Стороны условились о контактах на различных уровнях.