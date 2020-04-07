Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили настрой на укрепление координации по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся в понедельник по инициативе израильской стороны.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.


Стороны условились о контактах на различных уровнях.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Белоруска пожаловалась на невыплату зарплаты за месяц в питерском борделе
Белоруска пожаловалась на невыплату зарплаты за месяц в питерском
Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши
Анна Курникова поделилась фотографией младшей дочери Маши
Автор «Гарри Поттера» рассказала о борьбе с симптомами коронавируса
Автор «Гарри Поттера» рассказала о борьбе с симптомами коронавируса
Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме "Вечные"
Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме "Вечные"
ВОЗ оценила нехватку медсестер в мире
ВОЗ оценила нехватку медсестер в мире
Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля
Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Топ на сегодня

Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19
ВС США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь

Еще по теме

Нетаньяху позвонил Путину насчет борьбы с коронавирусом
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ближневосточном регионе
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии