Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Сегодня, 07:49 Алексей Вольцев
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили настрой на укрепление координации по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся в понедельник по инициативе израильской стороны.
"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Стороны условились о контактах на различных уровнях.
По материалам: ria.ru