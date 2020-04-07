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Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое

Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Недельные расходы россиян с 30 марта по 5 апреля, которые в РФ были объявлены нерабочими для противодействия распространению коронавируса, сократились почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей - в среднем за неделю российская семья потратила на повседневные товары 3 376 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.

"На 14-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился почти в два раза и достиг отметки в 3 376 рублей. С 30 марта по 5 апреля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 3 068 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 904 рубля или на 21,1%", - говорится в исследовании.


При этом расходы с 30 марта по 5 апреля оказались ниже среднего значения за последний год на 25,4%, или на 1 151 рубль (на 25,4%). Кроме того, существенно снизилась частота походов в магазин: по сравнению с неделей 23-29 марта показатель уменьшился на 34,8%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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