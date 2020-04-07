Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.
"На 14-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился почти в два раза и достиг отметки в 3 376 рублей. С 30 марта по 5 апреля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 3 068 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 904 рубля или на 21,1%", - говорится в исследовании.
При этом расходы с 30 марта по 5 апреля оказались ниже среднего значения за последний год на 25,4%, или на 1 151 рубль (на 25,4%). Кроме того, существенно снизилась частота походов в магазин: по сравнению с неделей 23-29 марта показатель уменьшился на 34,8%.