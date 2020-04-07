Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » РАТЭК: через месяц Россия может столкнуться с дефицитом бытовой техники

РАТЭК: через месяц Россия может столкнуться с дефицитом бытовой техники

РАТЭК: через месяц Россия может столкнуться с дефицитом бытовой техники

Уже через месяц россияне могут столкнуться с дефицитом бытовой техники в магазинах. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Директор по связям Ассоциации Антон Гуськов сообщил, что многие российские компании из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции и нехватки комплектующих приостановили производство еще 30 марта. Такие производители, как Bosh, Indesit, Siemens и многие другие, обеспечивали порядка 90 % продаж бытовой техники и электроники (стиральных машин, пылесосов, холодильников, телевизоров).

Сейчас, бытовую технику можно приобрести в интернет-магазинах. Но, по оценке экспертов РАТЭК, имеющихся товаров хватит приблизительно на три-четыре недели, сообщает Retailer.

РАТЭК и компании-производители бытовой техники и электроники уже направили письма с просьбой о возобновлении работы в нерабочие дни премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Ментурову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Пока ответа на производители не получили.

При этом, Антон Гуськов отмечает, что дефицита можно избежать, если внести бытовую технику и электронику, IT-продукцию и светотехнику в список товаров первой необходимости. Ведь в первоначальной версии списка бытовая техника была внесена в него.

Представители нескольких компаний и системных интеграторов, ведущих оптовые закупки техники оптом, рассказывают, что на складах крупнейших дистрибьюторов электроники почти не осталось ноутбуков ещё в конце марта.

А новые отгрузки производители предположительно возобновят только к середине апреля. Что вероятнее всего, скажется на скудности ассортимента в апреле-мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"
Закрывающему магазины «Спортмастеру» пригрозили проблемами
Закрывающему магазины «Спортмастеру» пригрозили проблемами
Порнозвезды начали устраивать порно-конференции из-за коронавируса
Порнозвезды начали устраивать порно-конференции из-за коронавируса
Кабмин предложил давать иностранцам гражданство России без отказа от своего
Кабмин предложил давать иностранцам гражданство России без отказа
Путин подписал закон об унификации требований к отчетам госкорпораций
Путин подписал закон об унификации требований к отчетам госкорпораций
Патриарх Кирилл раскрыл смысл наступившего кризиса
Патриарх Кирилл раскрыл смысл наступившего кризиса
Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью
Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью
Галкин запустил сериал, в котором будет изображать советских юмористов
Галкин запустил сериал, в котором будет изображать советских юмористов
Александр Васильев: «Сын Надежды Бабкиной сейчас рядом с ней в больнице»
Александр Васильев: «Сын Надежды Бабкиной сейчас рядом с ней в
Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Болезнь премьера Британии не прервала переговоров Брюсселя и Лондона
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Госдуму предупредили об уходе инвесторов из-за наказаний за санкции
Российские ритейлеры пожаловались в ФАС на Visa и Mastercard
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard?
Россияне стали покупать больше бытовой техники