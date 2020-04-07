РАТЭК: через месяц Россия может столкнуться с дефицитом бытовой техники

Вадим Карасев

Уже через месяц россияне могут столкнуться с дефицитом бытовой техники в магазинах. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Директор по связям Ассоциации Антон Гуськов сообщил, что многие российские компании из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции и нехватки комплектующих приостановили производство еще 30 марта. Такие производители, как Bosh, Indesit, Siemens и многие другие, обеспечивали порядка 90 % продаж бытовой техники и электроники (стиральных машин, пылесосов, холодильников, телевизоров).

Сейчас, бытовую технику можно приобрести в интернет-магазинах. Но, по оценке экспертов РАТЭК, имеющихся товаров хватит приблизительно на три-четыре недели, сообщает Retailer.

РАТЭК и компании-производители бытовой техники и электроники уже направили письма с просьбой о возобновлении работы в нерабочие дни премьер-министру Михаилу Мишустину, министру промышленности Денису Ментурову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Пока ответа на производители не получили.

При этом, Антон Гуськов отмечает, что дефицита можно избежать, если внести бытовую технику и электронику, IT-продукцию и светотехнику в список товаров первой необходимости. Ведь в первоначальной версии списка бытовая техника была внесена в него.

Представители нескольких компаний и системных интеграторов, ведущих оптовые закупки техники оптом, рассказывают, что на складах крупнейших дистрибьюторов электроники почти не осталось ноутбуков ещё в конце марта.

А новые отгрузки производители предположительно возобновят только к середине апреля. Что вероятнее всего, скажется на скудности ассортимента в апреле-мае.