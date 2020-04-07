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РБК: импорт дешевого бензина в Россию запретят

РБК: импорт дешевого бензина в Россию запретят
Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.

С подобным предложением, как утверждает агентство, выступило Минэнерго. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического сектора, поддержал инициативу.

По сведениям РБК, мера будет реализована в апреле: сначала о новых правилах известят компании, а затем закрепят на законодательном уровне. Ограничения, как ожидается, будут действовать до сентября. В течение этого периода, согласно прогнозам Минэнерго, цены на нефть будут держаться на низком уровне.


Официально в правительстве эту информацию не прокомментировали.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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