РБК: импорт дешевого бензина в Россию запретят

Влада Некрасова

Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.

С подобным предложением, как утверждает агентство, выступило Минэнерго. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического сектора, поддержал инициативу.

По сведениям РБК, мера будет реализована в апреле: сначала о новых правилах известят компании, а затем закрепят на законодательном уровне. Ограничения, как ожидается, будут действовать до сентября. В течение этого периода, согласно прогнозам Минэнерго, цены на нефть будут держаться на низком уровне.

Официально в правительстве эту информацию не прокомментировали.