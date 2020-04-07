Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса поддержали

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) поддержала решение ЦИК России отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса. Об этом заявил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель НОМ Александр Точенов, пишет ТАСС.

По его словам, в ассоциации считают это решение логичным, а принятие федерального закона №98, который даст комиссии право отложить голосование, правомерным. Точенов добавил, что НОМ будет наблюдать за соблюдением прав участников избирательного процесса.

Как рассказал в свою очередь член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, принимая решение ЦИК опирался на вопросы здоровье и безопасность граждан. Он добавил, что избирательная система продемонстрировала «бережное отношение к важнейшим конституционным правам» граждан.

За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88. Общее число случаев превысило семь тысяч. По словам президента России Владимира Путина, пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире выявлено более 1,2 миллиона заражений.