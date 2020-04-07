РЭЦ работает над актуализацией мер господдержки на фоне коронавируса

Лидия Мартынова

Российский экспортный центр (РЭЦ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции оперативно работает над корректировкой и актуализацией действующих мер господдержки, следует из релиза РЭЦ.

"Вместе с федеральными органами исполнительной власти (в первую очередь это Минпромторг России, Минсельхоз России, Министерство финансов и Минэкономразвития) и в тесном взаимодействии с аппаратом правительства РЭЦ работает над оперативной корректировкой действующих мер господдержки, актуализируя их и адаптируя под меняющиеся условия", - говорится в сообщении.