Россия помогла Армении специалистами и техникой в борьбе с коронавирусом

Алексей Вольцев

Сегодня вечером, 7 апреля, в Армению прибыла первая группа российских военных специалистов, которые окажут содействие коллегам в закавказской республике в организации противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 . Позже во вторник ожидается прибытие второго воздушного борта с медицинскими принадлежностями.

Договорённость о содействии с российской стороны была достигнута между главами министерств обороны двух стран — Сергеем Шойгу и Давидом Тонояном, отмечают СМИ республики.

Договорённость была подтверждена в ходе состоявшегося накануне, 6 апреля, телефонного разговора между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российские специалисты доставили системы дезинфекции и переносную лабораторию для тестирования на коронавирус. Это позволит оперативней проверять на возможное заражение коронавирусной инфекцией армянских военнослужащих и личный состав российской 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. По данным на 7 апреля, число заражённых коронавирусной инфекцией в республике достигло 853. Восемь пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.