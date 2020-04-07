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Россия решила запретить импорт дешевого бензина — СМИ

Россия решила запретить импорт дешевого бензина — СМИ

В России из-за ситуации на рынке нефти решили запретить импорт дешевого бензина, который за рубежом заметно снизился в цене, в РФ изменений из-за особенностей регулирования не заметили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в отрасли.

Отмечается, что с предложением о запрете импорта выступило Минэнерго при поддержке вице-премьера Юрия Борисова. Предполагается, что такая мера будет носить временный характер — до сентября.

Как говорят собеседники издания, запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива. Сейчас в России действует механизм сглаживания цен (так называемый демпфер), который защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок. В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не поднимали цены.

В итоге российский бензин оказался намного дороже нетбэка (экспортной цены за вычетом транспортных и налоговых расходов). 6 апреля нетбэк на АИ-92 составлял 25,7 тыс. руб. за тонну, а оптовая цена в России — 38,8 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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