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Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года

Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года
Запуск российского космического аппарата "Луна-26", который проведет стереосъемку поверхности Луны и выберет место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на ноябрь 2024 года, говорится в материалах НПО Лавочкина - предприятия изготовителя аппарата, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно плану работ, запуск планируется на 13 ноября 2024 года. Ранее точная дата старта не сообщалась.

Запуск этого аппарата планируется через три года после планируемой на 2021 год отправки к Луне посадочной станции "Луна-25", на которой российские специалисты намерены протестировать технологии мягкой посадки на это небесное тело после десятилетий, прошедших с отправки последнего советского аппарата на Луну (1976 год - "Луна-24").


В 2025 году планируется отправить в космос посадочную станцию "Луна-27".


"Луна-25" предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки. "Луна-26" должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. "Луне-27" предстоит взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.

# Россия
По материалам: ria.ru

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