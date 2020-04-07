Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.
Ведомство рекомендует гражданам по возращении домой тщательно вымыть обувь и поменять одежду. Также необходимо утилизировать индивидуальные средства защиты (медицинскую маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет.
Затем следует вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, а также промыть нос и горло, умыть лицо, уделив особое внимание глазам.
При этом МЧС напомнило россиянам, что, согласно режиму самоизоляции, покидать дом можно в случае угрозы жизни и здоровью, для получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, похода в магазин или аптеку. Также выйти из дома разрешается для выгула животных — при этом расстояние не должно превышать 100 метров от жилья — и выноса бытового мусора.
6 апреля в России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией.
В России с начала эпидемии зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей среди заразившихся коронавирусом россиян достигло по меньшей мере 54.