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Россияне снизили зарплатные ожидания из-за коронавируса

Россияне снизили зарплатные ожидания из-за коронавирусаФото: Максим Блинов / РИА Новости

Россияне снизили зарплатные ожидания из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работы», передает «Коммерсантъ».

С момента введения в России режима всеобщей самоизоляции соискатели стали чаще искать удаленную работу. Количество таких резюме возросло с 3,4 до 6,1 процента по итогам первого квартала. В то же время средний уровень ожидаемой зарплаты снизился на 10,4 процента за год — с 23 до 20,6 тысячи рублей. Заметнее всего падение зарплатных ожиданий в Тольятти (28 процентов), Иркутске (21 процент) и Тюмени (20 процентов).

При этом средний уровень оплаты труда, предлагаемый работодателями в вакансиях, увеличился. Так, рост составил 9,8 процента — до 44,9 тысячи рублей. Однако по сравнению с концом 2019 года этот показатель снизился на 1,5 процента.

Отмечается, что за квартал сильнее всего просели зарплаты в ИТ-секторе, где снижение составило 22 процента. Лидером по росту зарплат (более чем на четверть) стала сфера страхования.

Ранее специалисты портала HeadHunter назвали наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии. Ими стали вакансии в сфере медицины и фармацевтики. Кроме того, увеличилось число вакансий в сфере безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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