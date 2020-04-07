Руденя: тверские власти разработали меры поддержки бизнеса

Алексей Вольцев

Власти Тверской области намерены в этом году снизить в три раза размер налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения для областных предприятий,

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующая законодательная инициатива обсуждалась во вторник на заседании регионального кабинета министров.





"Эта мера позволит предпринимателям устойчиво работать и уверенно пройти этот непростой период, который вызван возникновением новой коронавирусной инфекции", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.

Пресс-служба отмечает, что снижение налоговой нагрузки предусмотрено для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в "зоне риска": при налогообложении "доходы - расходы" - с 15% до 5%, при налогообложении "доходы" - с 6% до 2%.